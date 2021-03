Zirkustier : Ausgebüxte Antilope verursacht Bahnstreckensperrung in Darmstadt

Ausgebüxte Antilope verursacht Bahnstreckensperrung in Darmstadt

Ein freilaufender Antilopenbulle auf einer Bahnstrecke in Darmstadt am 16. März 2021. Foto: Polizeipräsidium Südhessen

Darmstadt Eine 160 Kilogramm schwere Antilope ist aus einem Zirkus in Darmstadt entlaufen. Zunächst wurde sie am Straßenrand gesichtet, dann auf Bahngleisen. Inzwischen ist das Tier wieder eingefangen.

Verkehrsteilnehmer beobachteten die Antilope erstmals gegen 18.30 Uhr im Bereich des Rhönrings in Darmstadt, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstagabend mitteilte. Später tauchte die Antilope auf Bahngleisen auf - die Bundespolizei musste die Strecke vorübergehend komplett sperren. „Das Tier ist eingefangen“, berichtete ein Polizeisprecher wenig später. Es sollte noch am selben Abend zum Zirkus zurückgebracht werden.