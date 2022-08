Spätere Ankunft : Ansturm auf IC und ICE überfordert Bahn - Umstiegszeiten verlängert

Riesende steigen in einen ICE ein (Archivfoto). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Berlin Immer mehr Passagiere, aber ein marodes Schienennetz: Die Deutsche Bahn hat die Angabe von Reisezeiten angepasst. Das führt nun bei Fahrten mit ICE und IC zu großzügigeren Umstiegs- und damit auch spätere Ankunftszeiten. Reisende sollen aber so besser planen können.

Das betreffe 800 Verbindungen. Angesichts der zahlreichen unpünktlichen Züge sollten Reisende so verlässlicher planen können. Zudem würden 1000 zusätzliche Mitarbeiter das Service-Personal in Zügen und an Bahnsteigen verstärken, um etwa beim Umsteigen mit dem Gepäck zu helfen oder Auskunft zu geben. Derzeit besteht der Bord-Service aus rund 8000 Mitarbeitern. Zudem verwies Fernverkehrs-Chef Michael Peterson auf neue Züge, die die Bahn beschaffe. Bis 2029 würden allein dafür zehn Milliarden Euro investiert. Im Dezember kommt der ICE-3-Neo auf die Schienen.