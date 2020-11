Anschlag in Halle : Bundesanwaltschaft fordert Höchststrafe für Angeklagten

Magdeburg Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle fordert die Bundesanwaltschaft die Höchststrafe für den Angeklagten. Zudem will sie die besondere Schwere der Schuld feststellen lassen.

„Der Angriff auf die Synagoge in Halle war einer der widerwärtigsten antisemitischen Akte seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Bundesanwalt Kai Lohse am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Naumburg (OLG). In ihrem Plädoyer beantragte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.