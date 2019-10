Alle Entwicklungen live : Jüdische Gemeinde in Halle beklagt fehlenden Polizeischutz

Der aktuelle Informationsstand: In Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt hat ein Angreifer zwei Menschen erschossen und versucht, eine Synagoge anzugreifen. Die beiden Todesopfer, eine Frau und ein Mann, starben in der Nähe der Synagoge und in einem etwa 600 Meter entfernten Dönerimbiss.

Der Täter streamte seine Tat live im Internet. Dort ist zu sehen, wie er versucht, auch die Synagoge anzugreifen. Zuvor soll er im Internet ein Manifest verbreitet haben. Am Donnerstag reisen Innenminister Horst Seehofer und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Halle und wollen sich einen Überblick über die Lage in der Stadt in Sachsen-Anhalt zu verschaffen. Der Angriff ereignete sich an Jom Kippur, dem höchsten Feiertag der Juden. Offenbar wählte der Angreifer bewusst diesen Tag für seine Tat.

Am Tag danach hat die Jüdische Gemeinde Kritik am fehlenden Polizeischutz vor der Synagoge geäußert.