Beschluss des Bundesgerichtshofs : Gutachter hält Attentäter von Halle für voll schuldfähig

Karlsruhe/Halle Der Attentäter von Halle ist nach einem ausführlichen psychiatrischen Gutachten voll schuldfähig. Das geht aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs hervor. Der Prozess gegen Stephan B. begann im April.

Nach vorläufiger Bewertung sei „nicht ersichtlich, dass die Fähigkeit des Angeschuldigten, das Unrecht seiner Taten einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, bei den Taten aufgehoben war“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs. Demnach ordneten die Karlsruher Richter bereits am 23. April an, dass Stephan B. in Untersuchungshaft bleibt. (Az. AK 9/20)