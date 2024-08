Anni The Duck aus Mönchengladbach „Ich habe alles in meinem Leben verloren“

In ihrem Video geht Anni außerdem auf die Folgen von Mowkys Vorwürfen ein. So habe ihr Management ihren Vertrag gekündigt und alle geplanten Projekte auf Eis gelegt. Aufgrund der negativen Berichterstattung fände sie kein neues Management und müsse einen Kredit aufnehmen, um ihre Mitarbeiter weiter bezahlen zu können. Auch ihr erfolgreiches Twitch-Format „Beauty and the Nerd“ habe man Anni mittlerweile entzogen. Von der entstandenen Rufschädigung könne sie sich nie wieder ganz erholen. „Ich habe alles in meinem Leben verloren“, sagt sie.