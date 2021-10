Generationswechsel : Annette Frier spricht künftig den Vorspann der „Sendung mit der Maus“

Köln Ab Sonntag wird die Schauspielerin Annette Frier den Vorspann zu den „Lach- und Sachgeschichten“ des WDR sprechen. Nach fast 50 Jahren gibt Günter Dybus das Maus-Mikrofon weiter.

Generationswechsel beim Vorspann für „Die Sendung mit der Maus“. Ab Sonntag wird die Schauspielerin Annette Frier den Vorspann zu den „Lach- und Sachgeschichten“ des Westdeutschen Rundfunks (WDR) sprechen, wie der WDR am Freitag in Köln mitteilte. Sie übernimmt die Aufgabe von Günter Dybus, der die WDR-Kindersendung seit dem 12. November 1972 angekündigt hat. Nach fast 50 Jahren gebe er das Maus-Mikrofon nun an seine Nachfolgerin weiter, hieß es.

Am Sonntag wird Frier gemeinsam mit Dybus den Vorspann sprechen. Zudem sind beide auch in den Lach- und Sachgeschichten zu sehen beziehungsweise zu hören: Dybus ist in der Rolle eines Prüfers beim TÜV in der „Früher-/Heute-Geschichte“ zu erleben, Frier erzählt das neueste „Zwei-Minuten-Märchen“.