Verletzte nach Schlägereien : Tanzabend läuft völlig aus dem Ruder – 18 Streifenwagen und Polizeihund im Einsatz

Anklam Ein in Chaos ausgearteter Paartanzabend mit Schlägereien und mehreren Verletzten hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Großeinsatz ausgelöst. Es dauerte eine Stunde, die Kontrahenten zu trennen und zu beruhigen.

„Die Gemüter waren sehr erhitzt“, sagte ein Polizeisprecher nach dem Einsatz in der Nacht zum Sonntag in Anklam. Nachdem sich zunächst ein 23-Jähriger und ein 33-Jähriger in der dortigen Mehrzweckhalle geprügelt hatten, verlagerte sich das Geschehen anschließend nach draußen.