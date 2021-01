Glätte-Unfall in Anklam : Auto stürzt in Fluss - Fahrer und Neunjähriger tot

Anklam Bei einem tragischen Unfall sind in Vorpommern ein Autofahrer und ein Kind gestorben. Der Wagen war auf glatter Straße ins Rutschen gekommen und in einen Fluss gestürzt.

Bei einem tragischen Glätte-Unfall sind in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern ein neunjähriger Junge und ein 43 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sie waren mit ihrem Auto ins Rutschen gekommen und in einen Fluss gestürzt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die sofort alarmierte Feuerwehr habe am Mittwochabend das gesunkene Auto in dem fünf Meter tiefen Fluss Peene nicht orten und so den Autoinsassen nicht helfen können. Der Fahrer war der Lebensgefährte der Mutter des gestorbenen Jungen.