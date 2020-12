Volkmarsen in Hessen : Anklage wegen Auto-Attacke auf Karnevalsumzug Anfang des Jahres

Frankfurt/Main Fast zehn Monate nach der Auto-Attacke auf einen Rosenmontagsumzug im nordhessischen Volkmarsen hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben - unteranderem wegen versuchten Mordes in 91 Fällen.

Der 30-jährige Maurice P. müsse sich vor dem Landgericht Kassel wegen versuchten Mordes in 91 Fällen, gefährlicher Körperverletzung in 90 Fällen und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann befindet sich seit dem 25. Februar in Untersuchungshaft. Wann der Prozess beginnt, ist noch unklar.

In der 172 Seiten umfassenden Anklageschrift wird dem deutschen Staatsangehörigen Maurice P. vorgeworfen, am 24. Februar dieses Jahres sein Fahrzeug ungebremst und mit einer Geschwindigkeit von rund 50 bis 60 Stundenkilometern in die feiernde Menge gesteuert zu haben mit der Absicht, Menschen zu töten. Nach den Erkenntnissen der Ermittler hatte er sein Fahrzeug am Vortag so abgestellt, dass eine Einfahrt in den abgesperrten Bereich des Rosenmontagsumzuges möglich war. Zudem soll er in seinem Auto eine sogenannte Dashcam eingebaut haben, um das spätere Tatgeschehen aufzuzeichnen.