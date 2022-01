Moskau wollte Infos zur Raketenforschung : Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen russischen Spion an

Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen russischen Spion an

Berlin Die Bundesanwaltschaft wirft Ilnur N. „geheimdienstliche Agententätigkeit“ vor. Der Behörde zufolge habe der Mann für Moskau Daten zur europäischen Trägerrakete Ariane besorgen sollen. Im Gegenzug soll er Geld erhalten haben.

Im Fall eines wegen mutmaßlicher Spionage in Deutschland festgenommenen Russen hat die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben. Dem Beschuldigten Ilnur N. werde "geheimdienstliche Agententätigkeit" vorgeworfen, teilte die Karlsruher Anklagebehörde am Donnerstag mit. Die Anklage sei bereits am 9. Dezember vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München eingereicht worden.