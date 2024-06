In Sachsen-Anhalt Beamte erschießen mutmaßlichen Angreifer nahe Magdenburg

Wolmirstedt · Polizisten haben bei einem Einsatz in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg am Freitagabend einen Mann erschossen. Was bisher dazu bekannt ist.

15.06.2024 , 09:23 Uhr

Der Angreifer hat vorher die Beamten angegriffen, wie eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen in Stendal sagte. Er starb den Angaben zufolge noch vor Ort. Messerangriffe in NRW – „Fast jeder zweite Täter ist nicht deutsch“ Fälle fast verdoppelt Messerangriffe in NRW – „Fast jeder zweite Täter ist nicht deutsch“ Ob der Mann bewaffnet war und ob es weitere Verletzte gab, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Nach Informationen der „Bild“ soll der Mann mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei Stendal hat die Ermittlungen übernommen. Mehr in Kürze.

(aku/dpa)