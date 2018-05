Angriff auf Kippa-Träger in Berlin - Anklage erhoben

Berlin Ein Israeli geht mit einer Kippa durch Berlin - und wird von einem Syrer mit einem Gürtel geschlagen. Einen Monat nach diesem antisemitischen Übergriff ist nun Anklage gegen den Angreifer erhoben worden.

Dem 19-jährigen Syrer werde gefährliche Körperverletzung und Beleidigung zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Berlin mit. Zuständig für den Fall ist demnach ein Jugendschöffengericht. Der Angreifer habe „in Verletzungsabsicht mehrfach mit einer Gürtelschnalle auf Kopf und Körper geschlagen“. Der angegriffene Israeli habe eine aufgeplatzte Lippe und länger anhaltende Schmerzen an Kopf und Körper davongetragen.