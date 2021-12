Musikalische Kostprobe vor Merkels Zapfenstreich : Hier übt die Bundeswehr „Du hast den Farbfilm vergessen“

Berlin „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen – und das gespielt vom Bundeswehr-Stabsmusikkorps? Die Wunschliste von Kanzlerin Angela Merkel für ihren Großen Zapfenstreich hat viele neugierig gemacht. Am Vorabend gab es nun eine Hörprobe.

Ein Video der Probe wurde am Mittwochabend per Twitter verbreitet, einen Tag vor der zeremoniellen Verabschiedung der Kanzlerin durch die Bundeswehr. Schon innerhalb der ersten zwei Stunden nach Veröffentlichung wurde es mehr als einhundert Mal geteilt. Viele freuen sich über die musikalische Auswahl der Kanzlerin. „Das ist mit das Lustigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Danke Merkel!“, schrieb dazu der Linken-Politiker Martin Delius. Und der Hörfunk-Journalist Udo Stiehl fragte: „Na, taucht morgen zwischen dem Blechgebläse Nina Hagen herself als Showact auf? Wäre ein echter Coup!“