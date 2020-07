Mutmaßlicher Halle-Attentäter vor Gericht : „Nach 2015 hab ich entschieden, nichts mehr für diese Gesellschaft zu tun“

Magdeburg Der Angeklagte im Prozess zum Halle Attentat, Stephan B., erzählt von seiner Schulzeit, und nur ungern über seine Familie. Er habe das Studium abgebrochen und den Wehrdienst doof gefunden. Weil er sich rassistisch äußert, wird er gerügt.

Seine Lieblingsfach in der Schule sei Biologie gewesen, Englisch seine Schwäche, sagte Stephan B.. Gute Freunde habe er nicht gehabt, er sei auch in keinem Verein gewesen. Er habe vor allem Interesse am Internet gehabt, weil man sich dort frei unterhalten könne. Nach dem Abitur habe er einen verkürzten Wehrdienst absolviert, sei sechs Monate Panzergrenadier in Niedersachsen gewesen. Er habe den Wehrdienst anstrengend und doof gefunden, es sei „keine richtige Armee“ gewesen.