Rassistisch beleidigt und bedroht Faeser fordert genaue Aufarbeitung zu Anfeindungen in Jugendlager in Brandenburg

Nach mutmaßlich rassistischen Anfeindungen gegen Schülerinnen und Schüler in einem Ferienlager in Brandenburg hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine gründliche Aufarbeitung gefordert. Der Vorfall sei „furchtbar“, sagte Faeser am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Die Vorgänge müssten Politik und Behörden nun „sehr genau aufarbeiten“. Ziel müsse es sein zu verhindern, „dass so etwas noch einmal passiert“.