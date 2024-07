Andreas Maria Schwaiger ist Tüftler „Tatort“-Schauspieler erfindet klingelnden Unfallschutz

„Ich habe schon mein Leben gerne gebastelt“, so Schwaiger. „Das fing mit 14 an, als ich meine erste Stereoanlage zusammengebaut habe, setzte sich über das Frisieren von Mofas fort und äußert sich bis heute beim Tunen an Autos.“ Neben seiner Arbeit in Fernsehen („Hallo, Onkel Doc!“) und Kino („Die wahre Geschichte von Männern und Frauen“) studierte der gebürtige Allgäuer Volkswirtschaft und ist als Unternehmer aktiv.