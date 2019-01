Wirbel um Ordensverleihung: Schlagerstar Andreas Gabalier wehrt sich gegen Kritiker

Andreas Gabalier bei einem Auftritt in Innsbruck. Foto: dpa/Stefan Adelsberger

München Der Österreicher soll den Faschingspreis Karl-Valentin-Orden erhalten. Das Valentin-Karlstadt-Musäum kritisierte den 34-Jährigen daraufhin als rechtspopulistisch und homophob. Nun wehrt sich der Sänger.

Der Volksmusiker Andreas Gabalier (34) soll den Karl-Valentin-Orden bekommen und zeigt sich von der Kritik daran unbeeindruckt. „Wenn sich ein paar Einzelne aufregen, die mich persönlich überhaupt nicht kennen, dann juckt mich das nicht“, sagte der österreichische Sänger („Hulapalu“) der „Bild“-Zeitung vom Mittwoch. Der Orden wird alljährlich von der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla in Gedenken an den Komiker Valentin (1882-1948) verliehen. Gabalier soll ihn am Samstag erhalten.