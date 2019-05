Analphabeten in Deutschland : Immer noch können 6,2 Millionen Erwachsene kaum lesen und schreiben

Analphabeten in Deutschland

Berlin Kommt man ohne Lese- und Schreibkompetenz durch den Alltag in Deutschland? Zwar ist die Zahl rückläufig doch immer noch müssen mehr als sechs Millionen Menschen genau das jeden Tag aufs Neue in Angriff nehmen.

6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig Deutsch lesen und schreiben. Von ihnen haben mit 52,6 Prozent mehr als die Hälfte Deutsch als Muttersprache. Das geht aus einer vom Bundesbildungsministerium geförderten Studie hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. 2010 hatten insgesamt noch 7,5 Millionen Menschen nur geringe Lese- und Schreibfähigkeiten - etwa 1,3 Millionen mehr. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) nannte den Rückgang einen „Erfolg für unser Bildungssystem“.