Umfrage zu Neujahrsgrüßen : An einem Tag im Jahr rufen die meisten dann doch lieber an

An einem Tag im Jahr rufen die meisten dann doch lieber an

Für die Neujahrsgrüße rufen die meisten Deutschen dann doch mal an. (Archiv). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düsseldorf Viele Menschen telefonieren im Alltag immer weniger, sondern regeln viel per Messenger oder E-Mail. An einem Tag im Jahr machen die allermeisten aber eine Ausnahme.

Wer ein frohes neues Jahr wünschen möchte, kann dies immer nur bei einigen Verwandten, Bekannten oder Freunden von Angesicht zu Angesicht tun. Trotzdem versuchen die allermeisten, ihre Wünsche so persönlich wie möglich zu halten: So rufen fast neun von zehn Menschen (88 Prozent) hierzulande für die Neujahrsgrüße den Empfänger an. Das geht aus einer Umfrage von Bitkom Research hervor.