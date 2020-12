Suche nach Motiv : Amokfahrer von Trier wird weiter von Polizei vernommen

Trier Der Amokfahrer von Trier soll in diesen Tagen weiter vernommen werden. Ein Motiv sei nach wie vor nicht erkennbar. Derweil geht die Vernehmung von Zeugen und die Auswertung von Spuren weiter.

„Er hat uns noch kein schlüssiges Motiv geliefert“, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Montag. Er werde auch später wiederholt befragt werden, „wenn wir neue Spuren und Erkenntnisse haben“. Bei der Amokfahrt des 51-Jährigen waren am vergangenen Dienstag fünf Menschen getötet worden. Zudem gab es 24 Verletzte, sechs davon erlitten schwere Verletzungen.