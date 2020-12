Verdächtiger stellte Auto ab : Mutmaßlicher Amokfahrer von Trier rauchte und grinste Polizisten an

Trier Der mutmaßliche Amokfahrer von Trier hat seiner Chaosfahrt durch die Römerstadt offenbar selbst ein Ende gesetzt. Nach Angaben der Polizei soll er sein Auto abgestellt, sich eine Zigarette angezündet und grinsend auf seine Festnahme gewartet haben.

Nach der Amokfahrt in Trier hat der vermeidliche Täter nach Angaben der Polizei das Auto abgestellt und eine Zigarette geraucht. Polizisten hätten den 51-Jährigen stehend am Heck des Wagens angetroffen, berichtete der Polizeivizepräsident von Trier, Franz-Dieter Ankner, am Freitag in einer Sondersitzung des Innenausschusses des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz. „Dort sah er den Einsatzkräften grinsend entgegen.“ Die Beamten hätten ihn dann überwältigt und festgenommen.