Polizei durchsucht Gebäude Amokalarm in Schule bei Berlin – Mann mit Waffen festgenommen

In einer Schule in Petershagen bei Berlin ist am Freitagmorgen ein Mann mit einem Messer und einer Waffe festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Zuvor sei ein Amokalarm ausgelöst worden. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 7.15 Uhr zu der Schule gerufen, weil ein Mann mit einer Waffe die Schule betreten haben soll.