Amira Pocher wieder schwanger : Wie gefährlich ist eine Blitzschwangerschaft wenige Monate nach der Geburt?

Köln Erst im November hat Amira Pocher, die Frau von Comedian Oliver Pocher, ihr erstes Kind bekommen. Jetzt hat das Ehepaar die zweite Schwangerschaft verkündet. Was sagen Ärzte zu so einer Blitzschwangerschaft?

Im vergangenen Jahr sorgte die ehemalige GZSZ-Schauspielerin Sila Sahin für Aufsehen, als sie nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder schwanger wurde. Bei der Verkündung der zweiten Schwangerschaft befand sich Sahin schon im fünften Monat, brachte ihr Kind im Sommer 2019 auf die Welt. Ähnliches gibt es nun beim Ehepaar Pocher zu vermelden. Comedian Oliver und seine Frau Amira erwarten ihr zweites Kind, dabei wurde ihr erstes Kind erst im November 2019 geboren. Am Freitag verkündete das Paar die Schwangerschaftsnachricht auf Instagram.

Eine erneute Schwangerschaft so kurz nach der Geburt - bisweilen auch Blitzschwangerschaft genannt - ist dem Gynäkologen Harald Lehnen zufolge sehr ungewöhnlich. „Ich habe das noch nie erlebt“, sagt der Chefarzt der Gynäkologie an den Städtischen Kliniken Mönchengladbach, wo pro Jahr rund 3000 Kinder zur Welt kommen.

Hebamme rät zu sexueller Enthaltsamkeit nach der Entbindung

Ähnlich sieht das Hebamme Anne Hilberath aus Köln. Sie rät nach der Geburt erst einmal zu sexueller Enthaltsamkeit – viele Frauen hätten noch wochenlang Blutungen, manche auch Geburtsverletzungen, die vollständig abheilen sollten. Wie lange gewartet wird, sei auch vom jeweiligen Paar abhängig. Viele Frauen hätten kurz nach der Geburt aber ohnehin kein Bedürfnis nach sexueller Nähe. „Man sollte warten, bis die Freude daran wieder da ist“, sagt Hilberath. Dabei gelte aber, genau wie vorher: Wer nicht schwanger werden will, muss verhüten. Das sei vielen Frauen nicht bewusst.

Amira Pocher und ihr Mann freuen sich jedenfalls auf ihr zweites Kind. Das Baby soll in wenigen Monaten zur Welt kommen. Für Oliver Pocher ist es das fünfte Kind. Mit seiner ehemaligen Partnerin Sandy Mayer-Wölden hat er drei Kinder, bald mit Amira dann zwei. In seiner RTL-Show am Donnerstag scherzte Pocher über den baldigen Neuzugang. Die Kelly Family sei nichts gegen sie, er könne mittlerweile schon vom Kindergeld leben. Zur Namenswahl scherzte er: „Wenn’s ein Junge wird, Covid, wenn's ein Mädchen wird, Corona.“