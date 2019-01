Nach Prügelattacke durch Flüchtlinge: NPD schickt Bürgerwehr durch Amberg - Polizei eingeschaltet

Amberg Auf Facebook schmückt sich die NPD damit, Amberg nach der Attacke von Flüchtlingen zu kontrollieren und sicherer zu machen. Jetzt hat sich die Polizei geäußert. Entsprechende Auftritte in sozialen Medien seien bekannt.

Neben den Posts hat Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) zudem noch weitere berunruhigende Nachrichten bekommen.Er bestätigte den Eingang einer Mail, sagte Cerny der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag: „Darin hieß es, sie wollen Späher nach Amberg schicken.“ Über den Absender äußerte sich Cerny nicht. Die Mail habe er an die Polizei weitergeleitet.

Cerny sagte: „Eine echte rechte Szene haben wir in Amberg nicht.“ Einzelne Rechte seien bekannt und hätten beispielsweise an rechten Demonstrationen wie in Chemnitz teilgenommen. Auch habe die AfD in der Stadt stärkere Ergebnisse. Laut Internetseite der Stadt kam die AfD bei der Landtagswahl auf 13,1 Prozent der Zweitstimmen.