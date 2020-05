Wirbel um „Prime Music“ : Amazon-Kunden erhalten wegen Systemfehler E-Mail

München Einige Amazon-Kunden haben am Freitag eine E-Mail vom „Prime Music“ erhalten, in der Sie als sogenanntes „Prime-Mitglied“ begrüßt werden. Dabei handelt es sich offenbar um einen Systemfehler.

Eine E-Mail von „Prime Music“ hat am Freitag bei einigen Amazon-Kunden wohl für einen Schrecken gesorgt: Obwohl kein Abo abgeschlossen wurde, bekamen Amazon-Kunden eine E-Mail, in der Sie als „Prime-Mitglied“ begrüßt wurden, weil sie angeblich einen ersten „Stream“ genutzt haben - obwohl sie nichts dergleichen getan haben. Dabei handelt es sich offenbar nicht um eine sogenannte „Pishing-Mail“, die von einer unseriösen Quelle stammt, sondern in der Tat um eine von „Prime Music“ versandte Nachricht.