Mobilität an den Feiertagen : Am zweiten Corona-Ostern waren mehr Menschen unterwegs als 2020

Wiesbaden Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie waren an den Ostertagen die Menschen in Deutschland mehr unterwegs als 2020. Sind die Ängste geringer geworden oder der Lockdown-Frust größer?

Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes zur Mobilität hervor. So war an diesem Karfreitag die Mobilität um ein Fünftel geringer als 2019, am Ostermontag wurden ein Drittel weniger Bewegungen als 2019 beobachtet, wie es am Dienstag hieß. Am Osterwochenende selbst war die Mobilität 14 Prozent geringer als 2019. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor hatte der Mobilitätsrückgang am Osterwochenende noch 28 Prozent betragen, am Ostermontag 43 Prozent und am Karfreitag 34 Prozent.