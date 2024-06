Eltern in Untersuchungshaft An Rheinufer in Worms entdeckte 15-Jährige starb durch Ertrinken

Mainz · Im Fall der toten 15-Jährigen, die am Dienstag am Rheinufer in Rheinland-Pfalz gefunden wurde, liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Die Jugendliche ist demnach ertrunken. In Untersuchungshaft sitzen ihre Eltern.

19.06.2024 , 14:48 Uhr

Die Kriminalpolizei Mainz am Dienstag im Einsatz am Rheinufer im Wormser Stadtteil Rheindürkheim. Foto: dpa/Michael Deines

Eine tot am Rheinufer im rheinland-pfälzischen Worms gefundene 15-Jährige ist ertrunken. Das habe die Obduktion ergeben, teilte das Polizeipräsidium Mainz am Mittwoch mit. Das mutmaßlich getötete Mädchen war am Montagabend am Ufer im Wormser Stadtteil Rheindürkheim gefunden worden. Als tatverdächtig gelten die Eltern der 15-Jährigen. Die beiden Beschuldigten sitzen wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch äußerten sie sich zu den Vorwürfen. Den Ermittlern zufolge besteht der Verdacht, dass Eltern sich zur Tötung der Tochter entschlossen hätten, „weil sie mit deren Lebenswandel nicht einverstanden waren“. Die 34-jährige Mutter hatte der Polizei zuvor ihren Verdacht mitgeteilt, dass ihre Tochter getötet worden sei. Demnach soll die Tat bereits am Samstagabend begangen worden sein. Eine Suche führte die Ermittler schließlich zu der Leiche. Ermittler durchsuchten die Wohnungen der Beteiligten und das Auto des 39-jährigen Vaters. Der Mann und die Frau sind laut Polizei an unterschiedlichen Adressen in Pirmasens, etwa 90 Kilometer von Worms entfernt, gemeldet. Die Tochter war bei der Mutter gemeldet. wik/cfm

(ckoe/AFP)