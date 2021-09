Mädchen dachten, Papa schläft : Drei Kinder lebten tagelang bei totem Vater

Altötting In einem kleinen Ort im oberbayerischen Landkreis Altötting haben drei kleine Kinder mehrere Tage neben ihrem gestorbenen Vater gelebt. Erst die Tante der Mädchen hat den Mann nach einigen Tagen gefunden.

Das bestätigte am Dienstag die Polizei in Burghausen. Der 35-Jährige sei eines natürlichen Todes gestorben, erläuterte ein Polizeisprecher in Rosenheim. Die „Passauer Neue Presse“ hatte zuerst über den Fall berichtet.