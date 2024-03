Recycling-ABC In welchen Glas-Container gehört eigentlich die blaue Prosecco-Flasche?

Was wohin gehört, weiß die Initiative „Mülltrennung wirkt“. Zum Weltrecyclingtag am 18. März weisen die Experten auf eine aktuelle YouGov-Umfrage hin. Demnach entsorgen rund 84 Prozent der Menschen in Deutschland ihr pfandfreien Altglas und andere leere Glasverpackungen im Altglascontainer. Damit die Quote steigt, gibt die Initiative Antworten auf die wichtigsten Fragen.