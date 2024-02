„Jung und dynamisch“ Flotte Stellenanzeigen – ab wann ist es Altersdiskriminierung?

Der Arbeitgeber hingegen vertrat die Ansicht, die Stellenanzeige enthalte keine Altersvorgabe. Die Formulierung beschreibe vielmehr das Team. Dieser Argumentation stimmte das Gericht zu. Es handele sich um eine „überspitzte, ironische, nicht ernsthaft gemeinte, in der Form eines Werbeslogans gehaltene Beschreibung der zu besetzenden Stelle“, so das Urteil – nicht um die Darstellung von Anforderungen an einen potenziellen Bewerber.