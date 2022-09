77-Jähriger tot aufgefunden : Sohn soll Vater auf dem Bodensee getötet haben

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Altenrhein Ein Boot war am Mittwoch gegen eine Hafenmauer in Altenrhein am Bodensee gefahren. Einsatzkräfte hatten darin die Leiche eines 77-Jährigen gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Mann soll nach Angaben der Schweizer Polizei seinen Vater auf dem Bodensee getötet haben. Wie die Behörden des Kantons St. Gallen am Donnerstag berichteten, fuhr am Vortag ein privates Schiff gegen eine Hafenmauer in Altenrhein. Einsatzkräfte fanden auf dem Boot einen 77-jährigen Österreicher, der augenscheinlich gewaltsam zu Tode gekommen war.

Kurz danach rückten Rettungskräfte unweit des Bodensee-Hafens aus. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem zweiten Toten um den 37-jährigen Sohn des Gewaltopfers handelte. Die Ermittler gehen davon aus, dass er von dem Schiff floh und sich danach tötete.

Vater und Sohn lebten im österreichischen Bundesland Vorarlberg, das an St. Gallen grenzt. Zu der gefundenen Tatwaffe und möglichen Motiven machte die Polizei keine Angaben und verwies auf die noch laufenden Ermittlungen.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.

(albu/dpa)