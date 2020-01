Waschbär aus dem Ofen : Wirtin in Thüringen serviert ganz besonderen Braten

Altenburg Waschbär in die Pfanne? Klingt erst einmal nicht besonders appetitlich. Ein Gasthof in Thüringen hat mit dieser ungewöhnlichen Braten-Variation aber offenbar Erfolg.

Es gibt Restaurants, in denen Känguru, Krokodil oder Strauß serviert werden. Zumeist finden sich solch exotische Fleischvarianten in den Restaurantküchen der Großstädte. Doch auch das thüringische Altenburg legt nach: In der 33.000-Einwohner-Stadt serviert eine Wirtin einen ganz besonderen Braten, in der Gaststätte „Schnaudertal“ kommt Waschbär in die Pfanne und den Ofen.