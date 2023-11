Vorfall in Thüringen Kuh büxt aus – und landet im Pool

Eine abenteuerlustige Kuh ist im thüringischen Altenberga im Gartenpool einer Familie gelandet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Mann bei einer Verkehrskontrolle der Polizei am späten Montagabend angegeben, dass er auf dem Weg zu einer Kuh sei, die im Pool eines Einfamilienhauses stehe. Daraufhin hätten sich die Beamten entschlossen, die Sache zu begleiten. Am besagten Pool angekommen sei dann tatsächlich eine Kuh im Wasser festgestellt worden.