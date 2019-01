Drastische Maßnahme endet bei Polizei: Vater setzt neunjährige Tochter auf Straße aus, um ihr eine Lektion zu erteilen

Altefähr Ungewöhnlicher Vorfall in Mecklenburg-Vorpommern: Ein Vater hatte seine Tochter auf der Straße ausgesetzt,. Als er wiederkommt ist sie verschwunden. Das hat jetzt Folgen für den Vater.

Weil sie nicht einschlafen wollte, hat ein Vater in Mecklenburg-Vorpommern seine neunjährige Tochter ausgesetzt. Die Aktion am Sonntagabend habe der Tochter zeigen sollen, „wie gut sie es zu Hause hat“, sagten die Eltern zu Polizeibeamten, die das Kind zunächst in ihre Obhut nahmen. Ein Anrufer hatte die Polizei benachrichtigt, nachdem das Kind ihn um Hilfe gebeten hatte.