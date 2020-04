Falscher Polizist : Prozess gegen mutmaßlichen Telefonbetrüger gestartet

Memmingen Ein mutmaßlicher Telefonbetrüger muss sich seit Montag vor dem Landgericht Memmingen in Bayern verantworten. Er und seine Komplizen gaben sich am Telefon als Polizisten aus.

Ein mutmaßlicher Telefonbetrüger muss sich seit Montag vor dem Landgericht Memmingen in Bayern verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Teil einer mindestens neunköpfigen Bande gewesen zu sein, deren Mitglieder sich am Telefon als Polizisten ausgaben, um an Wertgegenstände und Geld zu kommen.