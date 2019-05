Alkoholkonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen : Getrunken wird seltener, aber exzessiver

Berlin Dass zu viel Alkohol gesundheitsschädlich ist, bestreitet niemand. Wie cool finden es junge Leute trotzdem, zu Bier, Wein oder Schnaps zu greifen? Der Trend zeigt nach unten - allerdings nicht bei allen.

(dpa/kna) Der regelmäßige Alkoholkonsum von Jugendlichen in Deutschland ist laut einer Studie auf einen historisch niedrigen Stand gesunken. 8,7 Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren trinken demnach mindestens einmal pro Woche Alkohol. 2004 habe dieser Wert noch bei 21,2 Prozent gelegen, teilte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), mit. Für den „Alkoholsurvey 2018“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wurden rund 7000 Menschen befragt.

Unter den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren trinkt jeder Dritte regelmäßig Alkohol. Verglichen mit dem Jahr 2014 sei dieser Wert zwar stabil geblieben, langfristig sei die Quote aber rückläufig, hieß es. Zugleich nimmt in dieser Gruppe allerdings das exzessive Trinken wieder bedenklich zu. Bis in einen Rausch getrunken haben sich aktuell 37,8 Prozent der 18- bis 25-Jährigen. Das waren fünf Prozentpunkte mehr als zwei Jahre zuvor – überhaupt der erste Anstieg seit Längerem. Fast alle jungen Erwachsenen (95,1 Prozent) haben schon Alkohol getrunken.