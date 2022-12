Medienbericht Immer mehr Berufstätige trinken zu viel

In Deutschland gibt es ein im internationalen Vergleich großes und vielfältiges Hilfsangebot beim Thema Sucht, nicht nur für Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit. Erste Anlaufstelle sind vor allem die Hausärzte sowie die bundesweit etwa 900 Suchtberatungsstellen. Diese vermitteln auch in Reha-Einrichtungen, die die Betroffenen unterstützen, dauerhaft abstinent zu leben. Häufig schließt sich eine Begleitung bei der Rückkehr in den Alltag an.