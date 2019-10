Schuldunfähig durch Volltrunkenheit : Empörung nach mildem Urteil gegen Todesfahrer

Ein Richter im Gerichtssaal das Strafgesetzbuch (StGB) in der Hand.

Würzburg Ein für Kritiker zu mildes Urteil gegen einen alkoholisierten Unfallfahrer hat im Netz eine Welle der Empörung ausgelöst. Am Mittwoch wurde ein 21-jähriger Angeklagter verurteilt.

Die 20-Jährige war zu Fuß auf dem Nachhauseweg von dem damals 18 Jahre alten Fahranfänger auf einer Ortsstraße mit überhöhter Geschwindigkeit erfasst und laut Anklage durch den Aufprall 13 Meter weit in ein Feld geschleudert worden. Als Vermächtnis und im Andenken an die Tochter und Schwester startete ihre Familie eine Aktion gegen Alkohol. Sie gestalteten Aufkleber mit einem Pfeil und dem Namen der Verunglückten und der Aufschrift „Gegen Alkohol am Steuer“.