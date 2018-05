Alice Weidel prüft rechtliche Schritte gegen Farid Bang

Berlin Rapper Farid Bang provoziert neuen Ärger: In einem Musikvideo beleidigt und bedroht er Alice Weidel. Die AfD-Politikerin prüft nun rechtliche Schritte.

Alice Weidel schaue, ob und wie man dagegen vorgehen werde, sagte ihr Pressereferent Daniel Tapp am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion habe sich aber noch keine abschließende Meinung gebildet. Sie wolle den Angriff zunächst nicht kommentieren.

Rapper Farid Bang hatte am Montagabend auf Instagram einen rund 20 Sekunden langen Song-Ausschnitt veröffentlicht, in dem er Weidel unter anderem als „Nazi-Bitch“ bezeichnet und droht, ihr das Nasenbein zu brechen. Wenn sein Haken sie treffe, könne sie ihren Namen nicht mehr buchstabieren, singt der Rapper in dem kurzen Video. Die Polizei werde sie „in der U-Bahn liegend“ finden.