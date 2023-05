Discounter startet E-Food-Testphase Erstmals Online-Bestellungen bei Aldi Süd möglich – aber nicht für jeden

Der entscheidende Impuls, nun selbst in den Online-Handel vorzustoßen, erfolgte durch die Auslandsgesellschaften der Unternehmensgruppe. Diese haben das E-Food-Geschäft insbesondere in den USA und Großbritannien bereits früher schon mit einer Reihe an Tests vorangetrieben. Der Mülheimer Test erfolgt daher auch in enger Kooperation mit Aldi International.