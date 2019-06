Gelungener Gag : Aldi punktet mit Facebook-Post über „Schnappatmung“

Düsseldorf Aldi Süd beweist Humor und bekommt dafür viele Likes auf Facebook. Der Post beschreibt den „internationalen Paniktag“, der vor Feiertagen ausbricht. Aber was ist da eigentlich so schlimm?

Mit Fronleichnam steht am Donnerstag wieder ein Feiertag an. Für viele Menschen ist das ein Grund für Hamsterkäufe. Die Folge: Endlose Schlangen an der Kasse und oftmals auch eher gereizte Stimmung.