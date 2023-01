Discounter Aldi Süd bald mit Doppelkassen in allen Filialen

In einer Pressemitteilung hat Aldi Süd angekündigt, dass bald neue Konzepte an den Kassen eingeführt werden, um den Kunden ein neues Einkaufserlebnis zu bieten. So will der Discounter bald in ausgewählten Filialen, vorzugsweise in „urbanen Räumen“, Self-Checkout-Kassen anbieten. Diese sind schon bei einigen anderen Einzelhändlern zu finden. Als Director National Store Operations von Aldi Süd erklärt André Giesen in der Pressemitteilung: „In Filialen, die zum Beispiel im Umkreis von Schulen oder Bürogebäuden liegen, werden viele kleine Einkäufe getätigt. Hier eignen sich Self-Checkout-Kassen hervorragend, um mögliche Schlangen im Kassenbereich zu entzerren.“