Aldi Netz lacht über Prospekt mit Werbung für T-Shirts

Mülheim Ein Rockfan im AC/DC-Shirt mit Aukustikgitarre und adrettem Seitenscheitel. Komisches Bild, finden echte Fans der Hard-Rock-Band und machen sich darüber lustig. Einstecken muss das der Discounter Aldi Süd. Er wirbt gerade mit dem Bild für die T-Shirts im Prospekt.

Die Festival-Saison hat gerade begonnen und passend dazu bietet Aldi Süd die Ausrüstung für den Trip zum Open-Air-Spektakel an. Neben Zelt, Campingstühlen, Isomatte und Co. hat der Discounter auch T-Shirts mit AC/DC-, Kiss- und Aerosmith-Aufdrucken im Angebot. Nicht über die T-Shirts selbst, aber über die Werbung lacht momentan das Netz.

Models seien nicht authentisch

Die Models auf dem Bild im Prospekt, die die Shirts tragen, sehen nicht gerade wie Rockfans aus, finden die Nutzer. Das männliche Model im schwarzen AD/DC-T-Shirt spielt auf einer Akustikgitarre, lässt seine weißen Zähne durch ein breites Grinsen blitzen und hat einen ordentlichen Seitenscheitel. Begleitet wird er von zwei Frauen in Bandshirts, die diese mit rosafarbenen kurzen Hosen kombinieren.

Genau so sahen alle immer auf den ACDC Konzerten aus... GENAU SO pic.twitter.com/kjwgnRe2PE

„Akustik-Gitarre, das ist echt authentisch. So kennen wir die Jungs von AC/DC“, schreibt ein Nutzer bei Twitter. „Genau so sahen alle immer auf den AC/DC-Konzerten aus... genau so“, kommentiert ein Nutzer namens HerrMiM das Bild aus dem Prospekt. Ein anderer schlägt Aldi vor: „Flowerpower-T-Shirts verkaufen, getragen von volltätowierten Hard-Core-Death-Metal-Rockern. Die sollten am besten einen Flammenwerfer als Gitarrenersatz tragen.“