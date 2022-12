52-Jähriger unter dringendem Tatverdacht Beschuldigter nach tödlichen Schüssen in Baden-Württemberg in U-Haft

Reutlingen · In Baden-Württemberg befindet sich ein 52-Jähriger, der für den Tod einer 20-jährigen Verwandten und eines 23-jährigen Freundes des Opfers verantwortlich gemacht wird, inzwischen in Untersuchungshaft. Was bisher über den Fall in Albstadt bekannt ist.

22.12.2022, 21:25 Uhr

Ein Mitarbeiterin der Spurensicherung der Polizei fotografiert an einem abgesperrten Tatort in Albstadt-Ebingen. Foto: dpa/David Pichler

In Baden-Württemberg befindet sich ein 52-Jähriger, der für den Tod einer 20-jährigen Verwandten und eines 23-jährigen Freundes des Opfers verantwortlich gemacht wird, inzwischen in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Beschuldigte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, wie die Polizei Reutlingen erklärte. Ermittler hatten am Mittwoch nach tödlichen Schüssen auf den 23-Jährigen auf offener Straße den Tatverdächtigen festgenommen – und anschließend in dessen Garten eine Leiche gefunden. Wie die Polizei in Reutlingen mitteilte, wurde der 23-Jährige am Mittwochmittag in der Innenstadt von Albstadt im Zollernalbkreis angeschossen. Der Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik, wo er seinen Verletzungen erlag. Der vom Tatort geflüchtete 52-Jähriger wurde kurze Zeit später zu Hause festgenommen. Eine Pistole, die er bei sich hatte, wurde beschlagnahmt. Der Mann steht den Angaben zufolge unter dringendem Tatverdacht: Er soll mehrere Schüsse auf das Opfer abgegeben haben, das in der Nähe des Tatorts wohnte. Eine 30-köpfige Ermittlungsgruppe arbeitet an der vollständigen Rekonstruktion des Tatgeschehens und der Klärung des Tatmotivs. Dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge sei die Frau, deren Leichnam auf dem Grundstück des Beschuldigten gefunden wurde, Opfer einer Gewalttat geworden, hieß es. Laut Polizei handelte es sich bei dem Verdächtigen um einen Angehörigen der seit Sonntag vermissten 20-jährigen Frau aus Albstadt. Nach einem Hinweis des 52-Jährigen wurde am Mittwochabend an dessen Wohnort, wo auch die Vermisste in einer separaten Wohnung gewohnt hatte, der Garten umgegraben und eine weibliche Leiche gefunden.

(aku/AFP)