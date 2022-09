Nach Reparatur bei Isar 2 : Atomkraftgegner warnen vor Rissen im AKW Neckarwestheim

Neckarwestheim Nach dem Bekanntwerden eines Ventil-Lecks in dem bayerischen Atomkraftwerk Isar 2 steht jetzt das AKW Neckarwestheim im Fokus. Dort würden sich laut Atomkraftgegnern bereits seit Jahren immer wieder Risse bilden.

Atomkraftgegner haben am Mittwoch auf aus ihrer Sicht gefährliche Risse an Röhren im Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 hingewiesen. Sie stellten deswegen die Betriebsgenehmigung des Landesumweltministeriums für den Meiler in Frage. Schon seit Jahren bildeten sich an dünnwandigen Rohren immer neue gefährliche Risse in großer Zahl, warnten sie. Erst am Montag war bekannt geworden, dass das bayerische Atomkraftwerk Isar 2 wegen eines verschlissenen Ventils repariert werden muss.

Neckarwestheim ist wie Isar 2 von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) als Notreserve vorgesehen, wenn der Winter hart und der Energieverbrauch hoch ist. Nachdem aber Isar 2 nun repariert werden muss und dann nur noch einmal hochgefahren werden kann, ist der Plan auf der Kippe.