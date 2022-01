Aktuelle Umfrage : Zahl der einsamen alten Menschen hat sich verdoppelt

Berlin Wenig überraschend hat sich die Zahl der einsamen Über-80-Jährigen laut einer neuen Umfrage während der Corona-Pandemie verdoppelt. Das geht aus einer vom Bundesfamilienministerium veröffentlichten Studie hervor.

Einsamkeit nimmt laut Umfrage in der späten Lebensphase zu: 22 Prozent der Personen im Alter über 90 Jahren, aber nur 8,7 Prozent der Personen im Alter von 80 bis 84 Jahren beschreiben sich als einsam. Frauen sind mehr als doppelt so häufig betroffen wie Männer. Der Anteil Einsamer in Heimen beträgt 35 Prozent, während er in Privathaushalten bei 9,5 Prozent liegt.