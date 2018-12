Zwischen Erfurt und Gotha: Drei Menschen sterben bei missglücktem Überholmanöver

Erfurt Bei einem missglückten Überholmanöver auf einer Bundesstraße in Thüringen sind drei Erwachsene ums Leben gekommen. Zwei Kinder wurden schwer verletzt.

Ein elfjähriger Junge schwebe noch in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei auf Anfrage in Erfurt mit. Ein weiteres Kind und eine Frau wurden schwer verletzt. Der Unfall passierte am Sonntag auf der Bundesstraße 7 zwischen Erfurt und Gotha.