Aktion "Zu Fuß zur Schule": Kinderschützer wollen Elterntaxis ausrangieren

Berlin Es ist gar nicht so einfach, in die Schule zu kommen. Vor den Toren herrscht oft Stau: Es sind Autos der Eltern, die ihren Nachwuchs kutschieren - und dabei auch schon mal andere Kinder versehentlich anfahren. Das muss aufhören, fordern Verbände.

Das sieht auch die Polizei in Gütersloh so. Immer mehr Kinder würden von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht, kritisiert die Behörde. Sie veröffentlichte nach dem Unfall vergangene Woche einen offenen Brief an Eltern. „Wir verstehen, dass Sie alles daran setzen, Ihre Kinder zu beschützen und es ihnen im Leben so leicht wie möglich zu machen“, heißt es in dem Appell. „Allerdings haben wir keinerlei Verständnis dafür, wenn einige von Ihnen Ihr eigenes Kind beschützen, sich aber absolut rücksichtslos gegenüber anderen Kindern verhalten.“ Darüber hinaus lernten Kinder das richtige Verhalten im Straßenverkehr nicht, „wenn Sie sie direkt vor den Schulhof fahren“.