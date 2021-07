Hohe Spendebereitschaft : "Aktion Deutschland hilft" sammelt 35 Millionen Euro für Hochwasser-Opfer

Bonn Nach dem verheerenden Starkregen und Hochwasser reißt die Hilfsbereitschaft nicht ab. Viele Menschen packen mit an oder helfen mit Sachspenden. Doch die meisten unterstützen mit Geld.

Eine Woche nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat die "Aktion Deutschland hilft" knapp 35 Millionen Euro an Spenden eingesammelt. Die Buchungen liefen weiter, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Das Bündnis mehrerer Hilfsorganisationen geht nach eigenen Angaben davon aus, dass mindestens genauso viel gespendet wird wie nach dem Hochwasser 2013. Damals kamen 38 Millionen Euro zusammen.